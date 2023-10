Toute la culture et le tourisme à Charleroi dans “une appli unique” : voici comment ils comptent y arriver

Objectif : décrocher un financement de la Région wallonne, via Smart Region, pour développer une appli à lancer sur les smartphones des Carolos d’ici décembre 2024. Budget estimé : 274 000 €.

”On veut pouvoir cibler trois publics, qui sont les Carolos, les étudiants et les touristes ou gens de passage”, détaille Maxime Hardy, qui rappelle que l’idée vient de son prédécesseur Thomas Parmentier. “Cette application devrait disposer d’une IA, pourquoi pas l’appeler Charli, qui pourra répondre aux questions et indiquer les endroits à ne pas manquer à Charleroi. Par exemple : “où est-ce que je peux manger les meilleurs vitoulets de Charleroi ?” Et Charli répond que d’après tel blog, c’est plutôt là-bas, ou d’après tel influenceur c’est ici, etc. En parallèle, on veut un aspect “buddy”, c’est une sorte de Greeter numérique, qui sera une personne qui connaît bien Charleroi et qui est motivée pour la faire rayonner, et qui pourra aussi répondre aux questions des visiteurs. On peut imaginer un Danois passionné d’art déco qui demanderait : “je serai de passage à Charleroi la semaine prochaine, j’aimerais voir les 5 façades art déco à ne pas manquer à la ville haute, mais je ne suis là qu’une heure”. Et un Carolo passionné du sujet s’en saisit pour lui donner des conseils et le guider, en échange ce buddy recevra des points à échanger contre des bons de réduction dans des magasins ou des établissements cultuels. Enfin, il faudra que cette appli serve de “guichet unique” pour réserver et acheter ses billets à la culture ou dans le tourisme.”

Pour Eric Goffart, “on voulait justement un guichet unique pour la culture, pourquoi ne pas y adjoindre la culture, et ça tombe pile quand des financements régionaux sont disponibles. Je n’aurais pas imaginé qu’on puisse aller si loin quand j’ai pris la compétence du Numérique à Charleroi il y a 5 ans.”

Tout ça, c’est une belle idée… sur papier ! Un prototype partiel a été développé lors du Hackathon Citizens of Wallonia 2022, “Get a Buddy”. Mais il faut décrocher les financements, lancer les marchés publics, et arriver à travailler efficacement pour rencontrer la deadline de décembre 2024. Il n’y a maintenant plus qu’à attendre. Réponse de la Wallonie pour le financement dans deux mois.