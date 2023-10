"Oui je le veux!" Quels sont les élus qui marient le plus?

Pour que l’acte soit officiel il est impératif que le consentement des époux soit recueilli par un représentant communal. Echevins et conseillers communaux tout parti confondu sont donc mis à contribution pour partager ce moment et officialiser l’acte. Mais qui sont les élus carolos qui sont les plus actifs en la matière ? Qui est volontaire ? Sans suspens, sur la première marche du podium nous retrouvons l’officier d’état civil lui-même et échevin Mahmut Dogru. Depuis 2019, il a recueilli le consentement de 777 couples dont 144 depuis janvier 2023 sur un total de 601. « C’est toujours un moment de plaisir de faire les mariages. Même s’il y a des choses à respecter, chaque mariage est unique tout comme l’histoire des époux. C’est agréable d’apporter une touche personnelle car ce moment restera graver dans les mémoires des mariés, des témoins et des invités », explique Mahmut Dogru.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Rose Marie Mangunza Muzinga « Mama Wivinne » avec 431 célébrations. Suivi de Serge Beghin avec 229 mariages. Si chaque élu peu prétendre à célébrer un mariage cela se fait suivant une procédure rigoureusement respectée par l’officier d’état civil. « Je prends cette fonction très au sérieux. Il s’agit d’un acte officiel qui ne peut être approximatif. Même si chacun peut y ajouter sa personnalité, il y a des formules à respecter. A Charleroi, nous marions du mardi au samedi, il faut donc être disponible et surtout volontaire. Le samedi, il y a de 10 à 14 mariages d’affilé et on ne peut pas changer de célébrant. Il faut aussi respecter l’ordre des voix de préférences des élus volontaires. Tout le monde veut des mariages mais il faut garder une cohérence et respecter ceux qui ont toujours été présent. Bien entendu, je ne regarde pas au parti du célébrant. Les élections arrivant il est clair que j’ai un peu plus de demande pour célébrer mais là encore je reste logique et ne change pas ma ligne de conduite. »

Tous les élus peuvent célébrer des mariages mais qu’en est-il des membres du collège ? Nous avons donc Mahmut Dogru avec 777 mariages, Karim Chaïbaï avec 174, Alicia Monard avec 126, Julie Patte avec 71, Eric Goffart avec 38, Babette Jandrain avec 26, Laurence Leclercq avec 6, le dernier arrivé Maxime Hardy avec 4 et Philippe Van Cauwenberghe avec 2. Depuis 2019, 8 couples ont été marié par le bourgmestre Paul Magnette.