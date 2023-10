Zaida ; l’éternel adolescent, un livre sur la recherche des racines familiales d’un descendant de déporté polonais

Seul survivant de sa famille, Charles, le grand-père, s’exile vers l’Europe de l’ouest. Cette histoire à tiroirs raconte comment, de nos jours, deux inconnus se rencontrent à Berlin où un parallèle s’établit : celui de deux adolescences brisées. Chacun remonte le temps et reconstruit l’histoire de sa famille. L’une comme persécuteur, l’autre comme persécutrice. Le livre évoque aussi les prémices des génocides cachés du début du XXe siècle, en Namibie et en Turquie ottomane et arménienne. Tout comme le devoir de mémoire à géométrie variable selon les pays. Le protagoniste se confronte au passé de ses aïeuls et donne une voix à ceux que l’on a voulu rendre invisibles. Pour écrire ce livre, David s’est longuement documenté sur sa famille et l’histoire de l’exode juif vers la région de Charleroi. Petit-fils de déporté, il s’est plongé dans une recherche documentaire mettant notamment en avant la vie de Charleroi durant la seconde guerre mondiale et la manière dont certains ont risqué leur vie pour renseigner les résistants locaux évitant ainsi bien des massacres et des rafles. Non seulement Zaida est une histoire d’amour mais aussi une mise en perspective d’une histoire familiale où chaque tiroir ouvert ressuscite fantômes et secrets. Zaida est disponible chez Molière ainsi qu’au Vecteur dans le cadre du festival Livresse.