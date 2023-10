Dans les coulisses des mariages à Charleroi: anecdotes et histoires cocasses

“Pour un mariage civil lors de la cérémonie il faut toujours que la porte de la salle soit ouverte. De cette manière tout qui passe peut entendre, et même si cela ne se fait plus il peut s’opposer à l’union. Cette situation est parfois cocasse, parfois nous avons des mariés fans de folklore accompagnés de musiciens qui jouent juste en dehors de la salle. À ce moment-là on doit parler très fort”, s’amuse à raconter Mahmut Dogru.

Si l’Officier d’État civil est le maître des procédures, il est aussi maître du temps. “Les horaires sont très précis. Un mariage doit être célébré en 20 minutes de l’accueil à la sortie. Nous commençons la cérémonie à l’heure sinon les retards s’accumulent. Il m’est déjà arrivé de dire à un célébrant qui constatait que les mariés n’arrivaient pas de ne pas célébrer et tant pis d’annuler. C’est une question de respect. Si pour les mariés c’est le plus beau jour de leur vie d’autres derrière aimeraient aussi que ce soit le leur sans devoir attendre. J’ai déjà eu aussi des mariés qui n’étaient pas les bons. Ils avaient oublié de faire valider leur demande et voulaient absolument que je les marie alors qu’il n’y avait eu aucun dossier d’ouvert. ”

Il n’est pas rare que les futurs mariés demandent que la cérémonie soit célébrée par telle ou telle élus. Cela n’est pas toujours possible car c’est le même célébrant qui assume toutes les cérémonies. Ce qui peut être possible c’est que l’élu souhaité accompagne le célébrant officiel.

En cas de doute sur la nature du mariage, un mariage blanc ou gris, l’officier d’état civil peut refuser au moment même de la cérémonie de célébrer le mariage. “Si nous avons des doutes nous en faisons par au parquet qui diligente une enquête et nous remet ses conclusions. Si nous refusons le mariage, les futurs mariés peuvent saisir le tribunal des familles et parfois nous obliger de les marier. Nous sommes très strictes dans nos procédures et si par exemple nous avons un couple qui semble ne pas connaître ou qui ne se connaît que via les réseaux sociaux nous refusons les mariages. ”