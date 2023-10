Détartrer un robinet, purger un radiateur, réparer une prise : des ateliers “Débrouille-toit” pour “tout ce qu’un locataire doit savoir faire”

Située dans Monceau Fontaines, à Charleroi, l’association propose depuis début d’année 2022 des ateliers “pour réparer les dégâts locatifs” ou “pour éviter de devoir appeler sans cesse ses propriétaires”. Spécialisée dans l’accompagnement des locataires (victimes de violences qui veulent partir, insalubrité, problèmes psychologiques tels que le Syndrôme de Diogène, difficultés à trouver un logement ou volonté de devenir propriétaire mais sans rien y connaître, etc.) l’asbl a lancé “Débrouille-toit”.

Dans les ateliers Débrouille-toit de Relogeas, on apprend à réparer un coup dans le plafonnage, à mettre en peinture, à réparer une prise ou un carrelage, etc. ©VAN KASTEEL

Pour Stéfano Cali, “ce n’est pas parce qu’une chasse d’eau des toilettes fuit qu’il faut la changer.” Il est en charge d’apprendre aux locataires tout ce qu’il faut savoir pour entretenir, rénover ou réparer son logement : “je leur montre quels sont les différents outils et comment les utiliser, j’explique comment fonctionne un circuit électrique, un interrupteur, un va-et-vient, une prise de courant. Mais aussi comment installer un lustre, réparer un carrelage cassé, détartrer un robinet ou un pommeau de douche, changer un tuyau flexible qui fuit, réparer une chasse d’eau, purger son installation de chauffage, peindre un mur correctement ou réparer un trou dans du plafonnage… bref, tout ce qui peut servir dans un logement et que souvent les gens n’ont aucune idée de comment faire.”

Et ça marche : il y a quasiment un groupe toutes les semaines. Ça marche à tel point que Relogeas forme des travailleurs sociaux dans le Borinage et à La Louvière pour qu’ils lancent également des ateliers “Débrouille-toit” près de chez eux. Pour toute une série de publics, ces ateliers sont gratuits (pour les personnes à faibles revenus par exemple). Mais ce qu’on ne sait peut-être pas, c’est que c’est ouvert à tout le monde… Quitte à ce que l’asbl demande une petite participation financière à celles et ceux qui en ont les moyens !

> Infos et contact : www.relogeas.be, 071/31.40.07 ou 0473.62.46.92