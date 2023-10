Fake News et IA: "L’école doit plus que jamais développer l’esprit critique des jeunes", une conférence pour tout comprendre à Chimay

Marc Romainville. ©ÉdA

Internet est un incubateur idéal de la pensée approximative. Il profite habilement de certaines de nos prédispositions cognitives pour capter notre attention et nous attirer dans les filets des fake news et des théories complotistes ou "alternatives": "Nous finissons par ne plus savoir où est la vérité. L’école a donc, plus que jamais, la mission cruciale de développer l’esprit critique des jeunes, pour qu’ils se construisent des idées justes et nuancées du monde qui les entoure. Se trouve proposée ici une méthode…"

P.A.F (à l’entrée): Adultes: 7 € ; étudiants: 3 €. Salle des Fêtes du C.E. Saint-Joseph à Chimay, rue de Virelles, 75. Livres en vente par la librairie Papyrus de Chimay. Conférence organisée par l’ASBL Capsynxis: capsynxis@gmail.com. Au profit des rhétos du C.E. Saint-Joseph.