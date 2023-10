Inauguration d’une fresque “citoyenne” à la Porte Ouest

Au-delà de l’art graphique, ce projet vise aussi à l’aménagement d’un jardin partagé et d’un compostage de quartier pour que chacun puisse venir y cultiver des légumes, des fleurs et composter ses déchets. Bref un lieu où se mélangent art et écologie mais aussi créativité et convivialité.

L’Espace citoyen Porte Ouest a mobilisé des habitants du quartier pour travailler de concert à la réalisation de la fresque. “Ce projet de fresque est un projet commun où chacun a mis du sien pour une finalité collective. L’estime de soi est aussi très importante dans un tel projet. La fresque sera vue par tous les passants”, commente Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

Ce volet artistique est en parfaite adéquation avec les missions de cohésion sociale confiées par le Plan de Cohésion social à l’espace citoyen car cela permet, entre autres, d’augmenter l’estime de soi des participants en les rendant producteurs de contenu artistique, et d’influer positivement sur le sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier en les impliquant dans la valorisation de celui-ci.