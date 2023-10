La disparition des gares de taxis en discussion au conseil communal

Malgré cela, il est un point que le conseiller communal Maxime Felon souhaite aborder lors de ce Conseil communal de ce lundi 16 octobre. La disparition des gares de taxis. Celle située devant la gare a aujourd’hui disparu et celle de la ville haute n’est plus là non plus. “On l’évoque régulièrement à ce Conseil, il n’est pas toujours aisé de rentrer chez soi puisque la majorité des bus ne circulent plus après 23h30 et soyons sincères, il n’existe pas de nombreuses alternatives ; on se retrouve vite à devoir prendre un taxi. La disparition de ces zones oblige les taxiwomen et taximen à devoir prendre leur clientèle en double ou en triple file, provoquant ainsi la colère des autres automobilistes. Cela amène vraiment une volonté de ne plus vouloir d’eux en centre-ville. Pourtant, dans une ville animée et en constante évolution, il est essentiel de disposer d’emplacements pour les taxis. Ces zones dédiées aux taxis contribuent à une meilleure fluidité de la circulation. En réservant des zones spécifiques pour les taxis, on évite les embouteillages. Cela permet aux taxis de se déplacer rapidement et efficacement dans la ville, ce qui est crucial pour répondre aux besoins des passagers qui cherchent un moyen de transport rapide et fiable. Un autre avantage important de ces emplacements est la sécurité. En ayant des zones spécifiques pour les taxis, on réduit les risques d’accidents ou de conflits avec d’autres véhicules. Les chauffeurs de taxi peuvent se concentrer sur leur conduite et les passagers peuvent se sentir en sécurité lorsqu’ils utilisent ce mode de transport. ”

En interpellant le collège communal, Maxime Felon souhaite connaître les projets et le timing lié à la création d’une nouvelle gare pour taxis.