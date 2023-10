2,3 millions d'euros pour le projet de "cosporting" au circuit de Chimay: marche, vélos, VTT, motos et autos, il y en aura pour tout le monde

La subvention annoncée s’élève à 2 311 620 €, sur un projet estimé à 3 millions hors TVA. Cette aide d’environ 70% devrait permettre de concrétiser un dossier présenté au conseil communal chimacien et au ministre des Sports en début d’été 2022, mais en réalité bien plus vieux qu’il n’y paraît: "Cela fait 23 ans que je travaille sur une idée de rénovation des infrastructures du circuit, nous confie Jean Yernaux, de l’ASBL gérant cette infrastructure. L’adage disant qu’il faut remettre 100 fois l’ouvrage sur le métier s’est bien vérifié !"

La Commune et les responsables de l’ASBL gérant le circuit envisagent de rénover complètement et d’agrandir les installations. Un nouveau bâtiment comporterait plusieurs bureaux, une salle modulable grâce à des cloisons amovibles, une salle de réunion, des sanitaires, un bar et une cuisine.

Le projet prévoit une rénovation complète des installations du circuit, en vue de l’ouvrir à tout sport lié à la mobilité. ©ÉdA – 6049939580

De la marche aux voitures de course

Cette structure servira bien entendu lors des organisations sur le circuit et de siège à l’ASBL, mais pas seulement, et c’est ce qui explique que la Ville ait repris officiellement la gestion de ce dossier.

Le bâtiment sera mis à disposition d’associations, de clubs ou de particuliers… L’ASBL évoque l’organisation de stages durant les congés scolaires, l’accueil de départs ou d’arrivées de diverses compétitions comme des trails, des run&bike, des rallyes ou encore des courses de vélo. Le club de VTT Crazy Bikers pourrait y trouver place et des organismes actifs dans la mobilité douce, comme Mobilesem.

"Y seront organisées des activités liées à tous les types de mobilité: de la marche à la course à pied, au vélo, au VTT jusqu’à la moto et aux épreuves sportives automobiles", résume Jean Yernaux. Une salle de réception, de conférence ou de formation s’y intégrera, ce qui manque à Chimay.

Sur le plan énergétique, le toit sera entièrement couvert de panneaux solaires. Ces panneaux déborderont d’ailleurs de la toiture pour fournir de l’électricité à des bornes de recharge. Les abords, par ailleurs, pourraient être en partie aménagés pour l’accueil de touristes en camping-car avec systèmes de vidange sanitaire.

L’ASBL du Circuit compte sur une occupation des nouvelles infrastructures entre 250 à 300 jours par an. La part remboursée par l’ASBL Circuit de Chimay serait financée par les économies réalisées sur les locations diverses (50 000 € par an pour les chapiteaux, sanitaires…) nécessaires actuellement à l’organisation des différents événements sur le site, ainsi que sur les nouvelles activités qui viendraient s’y ajouter.

Des travaux dans un an

Le dossier avait été déposé avant la pandémie, à une époque où il devait déjà être complet avant la demande de subvention.

Depuis un décret du ministre Crucke, les clubs peuvent se limiter dans une première phase à présenter un avant-projet en vue d’obtenir un accord de principe du ministère en charge des Infrastructures sportives. Dans une deuxième phase, ils doivent ensuite peaufiner les plans et obtenir les permis en vue d’obtenir une promesse ferme de subsides. "Comme notre dossier est plus ancien, il est déjà entièrement bouclé, avec un permis d’urbanisme obtenu en 2021. Nous venons d’obtenir l’accord de principe pour la subvention mais la deuxième phase est déjà prête et déposée au ministère. Nous devrions donc obtenir la promesse ferme de subside d’ici la fin de l’année", espère Jean Yernaux.

Le permis ayant été prolongé jusqu’en 2026, la Ville et l’ASBL du circuit vont plancher sur les cahiers des charges et les appels d’offres au printemps prochain. "Nous allons préserver le calendrier de nos activités et nous prévoyons un début des travaux en septembre 2024, pour une inauguration à la fin de 2025 ou au début 2026, ce qui sera parfait pour coïncider avec les 100 ans de notre ASBL. Ce sera un beau cadeau d’anniversaire pour cette vieille dame !"