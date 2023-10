Agression au cutter dans un parc de Charleroi pour cinq pauvres euros: Brahim jure que ce n'est pas lui

La police est déployée et les images des caméras de surveillance de la ville sont sollicitées. Des témoins délivrent alors une précieuse description physique et vestimentaire de l’agresseur au cutter. "Il portait une veste en cuir noire et un pantalon noir. Sa direction de fuite est également donnée", précise le substitut Plasman au parquet.

Brahim est repéré et interpellé. L’homme correspond à la description du fuyard.

Auditionné, Brahim dit ne plus avoir de souvenir des faits. Mais ce lundi après-midi, sa mémoire semble ne plus être défaillante puisqu’il jure ne pas avoir été tout simplement présent au moment de l’agression. Pour le parquet, cette contestation est "infructueuse" et une peine sévère de cinq ans de prison est requise.

Du côté de la défense, on plaide l’acquittement affirmant qu’il n’existe pas de certitude sur la culpabilité de Brahim.