Attaque à Bruxelles: "la menace est là mais qu’on ne sait pas où elle va frapper", voici comment la police locale lutte contre la menace terroriste

Nous avons contacté Philippe Borza, chef de corps de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes pour savoir comment cela se traduit concrètement dans les zones de police.

L’Ocam, Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace, vient de relever le niveau de vigilance c’est ainsi que la région de Bruxelles passe à 4, le niveau maximal, et le reste du pays est passé à 3. Qu’est-ce que cela signifie et comment le traduire concrètement ? “Le travail de l’Ocam est de déterminer le niveau de menace. Pour le niveau 4, il s’agit d’une menace sérieuse et imminente. On est face à un danger grave et imminent. C’est un peu comme si on disait qu’une tornade arrive et qu’elle est toute proche. Cette menace est remontée de 2 à 3 pour l’ensemble du pays. Cela signifie que la menace est là mais qu’on ne sait pas où elle va frapper. En fonction de toutes les informations dont l’Ocam dispose elle analyse toutes les informations et détermine le niveau de menace. Ce niveau de menace est récupéré par le centre de crise national qui lui traduit de manière opérationnelle et détermine ce qu’il y a lieu de faire avec tous les services de sécurité et de police. On traduit la menace en mesures concrètes de prévention, de dissuasion ou de réaction s’il y a lieu. ”

Étant donné que l’on se trouve actuellement dans une phase fédérale, c’est donc le centre de crise, sous la houlette de la ministre de l’Intérieur et du Premier ministre, qui prend les mesures adéquates.

Pour le niveau 3, pour l’ensemble du pays cela se traduit par une vigilance accrue et un maximum de visibilité policière. “C’est clairement du “bleu” dans les rues pour d’une part rassurer la population et dissuader les potentiels auteurs d’actes malveillants. Est mise également sur pied une surveillance particulière et spécifique autour de tous les lieux d’intérêt suédois. Puisque, dans ce cas, les actions sont dirigées vers la communauté suédoise. ”

En réaction, une réunion de crise est prévue ce mardi matin afin d’établir les procédures et les centres d’intérêt. Du fédéral au local tout le monde est sur la brèche. “Nous allons faire le point sur toutes les informations et vérifier si non seulement nous avons des intérêts suédois sur les différents territoires et zones mais également envisager toute une série de mesures pour suivre le plan d’actions que le centre de crise nous demande de mettre en œuvre. Une des premières mesures est d’assurer une présence policière renforcée sur les zones de police. ”

Outre les mesures destinées à rassurer et protéger les citoyens, c’est le personnel policier qui doit aussi assurer sa propre protection. “Nous devons nous assurer d’avoir l’équipement nécessaire ainsi que les mesures de sécurité prévues à ce niveau de menace. Cela est valable pour les hommes et pour les infrastructures. Certes, la police n’est pas visée mais nous avons tout de même une image d’autorité. Nous sommes des cibles potentielles. ”

Pour aider les forces de police à cibler les personnes représentant une menace, il existe des fichiers. Ils seront bien évidemment exploités. “L’objectif est de faire des bulles autour de nos entités, qui sont pour nous des personnes seules ou des organisations, et de mettre à jour toutes nos informations pour être sûr qu’on puisse prévenir tout passage à l’acte. La récolte de l’information n’est pas aisée mais nous devons y travailler en permanence. Il est très important de récolter, traiter, analyser les informations et les diffuser pour nous permettre d’agir et ainsi atteindre notre objectif qui est de garantir la sécurité publique. Nous travaillons à cela en collaboration avec les différents services de sécurité notamment au niveau fédéral. ”

Dans ce type de crise, Philippe Borza rappelle qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre immigration et terrorisme. “Cela n’a rien à voir. Il existe différentes formes de radicalisme. Il n’y a pas que le radicalisme religieux et le terrorisme n’est pas lié à une communauté ou une nationalité en particulier. Notre attention doit être tournée vers l’extérieur sans aucune distinction. On se base sur des faits, des constats et des informations qui se transforment en renseignements. C’est pour cette raison que nous parlons d’entité et non de personne. En fonction des actions à mener nous pouvons avoir des renforts mais aussi fournir des hommes dans d’autres zones. ”