Collecte des déchets et des poubelles à Charleroi: une hausse des prix "inévitable" en raison des prix de l'énergie et des indexations salariales

C’est l’échevin en charge de la Propreté Mahmut Dogru qui lui a apporté une réponse. "Ce n’est pas de gaité de cœur que nous avons dû adapter le coût du service aux augmentations structurelles que notre intercommunale a subies. Je vous rappelle que l’intercommunale Tibi (700 agents, plus de 200 véhicules) fonctionne à prix coûtant. En 2022, nous avons dû faire face à la hausse des prix de l’énergie, du carburant, à cinq indexations salariales. Moi, je ne veux pas diminuer le service, supprimer des postes de travail ou des camions, indique l’échevin. Alors, on procède aux indexations que les agents méritent. Si vous ne souhaitez pas qu’on le fasse, dites-le !"

Selon Mahmut Dogru, "il est exact que la Wallonie a octroyé une aide exceptionnelle de 0,8 million en 2022 pour compenser l’explosion budgétaire des dépenses. Mais c’était un one shot qui n’a même pas couvert deux des indexations."

Quant au tonnage de déchets collecté en voirie, il est stable: on est passé de 3271 tonnes en 2022 à 3256 tonnes en 2023.

L’échevin donne raison au PTB sur un point: le nombre de PV établi a grimpé. Il n’y a donc pas eu plus de dépôts, mais plus de constats. "Ainsi, les sommes réclamées ne le sont pas à charge de la collectivité, mais des seuls auteurs d’incivilités."

Mahmut Dogru assume cette politique et prévient: il ne s’agit que d’un début. "Revenir en arrière consisterait à réduire les moyens de l’intercommunale qui fait un travail remarquable et à mettre l’outil en péril. Quant à taxer les multinationales, vous êtes parlementaire et savez que ce n’est pas dans le champ de compétence des Communes. Comme vous ne demandez pas au dentiste de placer une prothèse de hanches, ne me demandez pas de faire ce qui est du ressort d’un autre niveau de pouvoir."