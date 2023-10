Courcelles : des tracteurs prennent d’assaut l’hôtel de ville pour protester contre le terrain de motocross

À lire aussi

Le projet, qui devrait être basé à Gouy-lez-Piéton, est dans les cartons depuis 10 ans. Mais les opposants, qui se sont organisés en comité de riverains, s’inquiètent de “la préservation des terres agricoles, la protection de l’eau et du patrimoine ou encore les nuisances sonores”. Et du côté de Pont-à-Celles, la majorité communale est officiellement opposée au projet, cela a été acté en conseil communal durant l’été sur base de plusieurs arguments rejoignant le combat des habitants locaux.

”Force est de constater que ce projet, “préparé depuis longtemps”, “avec des experts”, et pour lequel “ils avaient les réponses à tout”, était bien peu abouti…” dit le comité au lendemain de la réunion de concertation, dénonçant sur son site web dédié que “les pires craintes des riverains ont malheureusement été confirmées… et même surpassées !”

Il faut préciser qu’il n’y a pas de terrain dédié au motocross en Wallonie. En installer un à Courcelles, géographiquement centrale et en plus près de l’autoroute E42, la “dorsale wallonne”, permettrait pour les passionnés et les professionnels de la discipline de s’entraîner en sécurité. C’était tout le principe du projet. Mais ici encore, comme dans les autres lieux envisagés par le passé depuis des décennies, les habitants n’en veulent visiblement pas.