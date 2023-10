Des "nudes" de Sandrine circulent à son boulot, son patron en a reçu: Pascal, l'ex, est suspecté de les avoir envoyé "pour se venger"

En juin 2022, après plus de quinze ans de mariage et l’arrivée de trois enfants, Sandrine (prénom d'emprunt), l’épouse de Pascal, demande le divorce. "De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas", résume à juste titre Me Massaux, l’avocat de l’ex-épouse. Et dès cette annonce, Pascal bascule dans la violence.