Des pommes, des poires et… des frelons asiatiques, à l'Aquascope de Virelles

Dès l’ouverture des portes de l’Aquascope ce samedi matin, les visiteurs, sourire aux rires, sacs sous le bras, pressent le pas pour accéder aux nombreuses variétés de pommes et de poires: "2023 est une mauvaise année pour la production de fruits. On a donc des récoltes en moindre quantité. Les conditions météorologiques n’ont pas été favorables. Beaucoup de particuliers n’ont guère eu de pommes dans leur verger. Il en a été de même pour producteurs habituels qui pourtant mettent beaucoup de choses place pour nous assurer un mode de production raisonnée, explique Anne Sandrap, Par ailleurs, un autre perturbateur, le frelon asiatique, est venu nous obliger à nous adapter et à modifier quelque peu notre manière d’organiser la vente, et ainsi, prendre toutes les précautions utiles pour la sécurité des bénévoles et des visiteurs. Mercredi, peu de temps après la réception des fruits, nous avons vu apparaître les premiers frelons asiatiques, sans doute attirés par les pommes un peu cabossées et destinées au pressage du jus de pomme offert durant l’événement. Le lendemain, nous avons dû acheter des pièges à base solution sucrée. C’est par centaines que nous en avons retrouvés dedans. Ils ne semblent pas agressifs, mais il n’en demeure pas moins que pour éviter de les attirer, nous faisons en sorte de ne rien laisser traîner comme déchets de fruits qui puissent les attirer encore plus."