Deux créations théâtrales à découvrir à l'Ancre pour finir octobre: "Duo en Vitrine", dans une vitrine du Passage de la Bourse, et "Heimweh"

Les plus convaincus par l’expérience pourront s’impliquer encore plus, grâce à une journée d’atelier actif, ce dimanche 29 octobre, de 10 heures à 18 heures. Grâce à des lectures, de l’écriture et du collage, les participants de l’atelier répondront à plusieurs questions, comme "Sommes-nous libres face à l’amour ?". Réservations pour cet atelier gratuit via mediation@ancre.be.

Avant cela, le théâtre de la rue de Montigny va proposer une autre création, la nouvelle pièce de Gabriel Sparti, sur une écriture collective. Heimweh/Mal du pays plonge, par l’absurde, dans les travers du patriotisme, du conformisme social et de la volonté de perpétuer des images d’ordre et de perfection. à découvrir, à l’Ancre, ces 18, 19 et 20 octobre, à 19 heures le mercredi et à 20 h 30, le jeudi et le vendredi. Réservations via www.ancre.be.