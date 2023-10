Gros incendie visible à plusieurs kilomètres à la ronde : le feu a pris à Couillet, dans un garage “plein à craquer”

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, caserne de Marcinelle, ont pris le départ avec une autopompe, un camion à grande échelle et une citerne de 15 000 litres. Ils ont été rejoints sur place par les services d’Ores pour éviter que le réseau de gaz ne soit touché, ainsi que la police locale de Charleroi en soutien.

Après une heure à combattre les flammes, les pompiers n’étaient toujours pas arrivés à maîtriser l’incendie, sans cesse alimenté par le contenu du garage. D’après notre correspondant sur place, l’intervention est d’autant plus ralentie que les hommes du feu ne peuvent plus, en raison d’un risque d’effondrement de l’édifice, attaquer les flammes par l’intérieur et en sont réduits à arroser par les fenêtres et la porte, ainsi que par la toiture à l’aide de la grande échelle.

À notre connaissance, l’important incendie n’a cependant fait aucun blessé.