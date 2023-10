Israël-Palestine: pour Paul Magnette (PS), “les victimes des deux côtés sont sacrifiées par des fanatiques religieux et des extrémistes politiques”

”Nous voulons rendre hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien. Il a été souvent question de ce conflit au sein de notre conseil communal, et il a été à chaque fois rappelé que la cause palestinienne est une cause juste”, a asséné Paul Magnette, qui a pris la parole juste avant la minute de silence. “Juste parce que l’occupation et la colonisation du territoire palestinien sont illégales et ont été systématiquement condamnées par les nations unies. Parce que les discriminations, les brimades et la violence dont le peuple palestinien est l’objet au quotidien sont intolérables… et sont aussi condamnées systématiquement par des instances internationales, en ce compris par Human’s Right Watch ou Amnesty International, qui considèrent cela comme un régime d’apartheid.”

Mais il précise : “Mais aussi juste soit une cause… Jamais, jamais, jamais, elle ne légitime le recours à la violence terroriste ! Et le Hamas, qui est une organisation terroriste et qui doit être dénoncée comme telle, a commis des actes de barbarie absolument inqualifiables et inacceptables. Face à ces agressions, Israël a le droit de se défendre et de défendre ses concitoyens. Et de tenter de faire libérer les otages. Mais là aussi le droit d’Israël est contraint par les règles du droit international. Et les bombardements systématiques dans la bande de Gaza, qui détruisent des infrastructures civiles et qui font des centaines et des milliers de morts parmi la société civile, le blocus de la bande de Gaza : ce sont des actes contraires au droit international, contraires au droit de la guerre, contraires au droit humanitaire… Et qui doivent de la même manière être fermement condamnées !”

Pour Paul Magnette, “le sang versé, que ça soit le sang des Palestiniens ou le sang des Israéliens, est d’abord et avant tout un sang humain. Le même sang que celui qui coule dans nos veines. Les victimes n’ont pas d’origines, n’ont pas de confession, n’ont pas de culture. Elles doivent toutes être saluées et honorées. Et je voudrais qu’il soit bien clair que l’hommage que nous allons rendre ici est un hommage à l’ensemble des victimes quelles que soient leurs origines ou les situations dans lesquelles elles se trouvent. Ce que cette tragédie nous rappelle, c’est que ce sont des victimes des deux côtés qui sont sacrifiées par des fanatiques religieux et des extrémistes politiques, et que c’est le retour d’une éternelle tragédie. Et la minute de silence à laquelle nous allons procéder aujourd’hui doit – je pense – porter ce message politique.”

Officiellement, sa prise de parole représente la position de la coalition tripartite à Charleroi, comprenant PS, Ecolo et C + (liste Les Engagés ouverte à des citoyens non encartés). Le MR, qui avait réclamé cette minute de silence la semaine dernière, rejoint le fond du message comme l’a souligné leur chef de groupe Nicolas Tzanetatos.