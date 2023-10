Soupes et jus offerts cette semaine à Fleurus dans le cadre de la "Journée Mondiale de l'Alimentation"

Toutes les études le prouvent et plus personne n’est réellement à convaincre: une alimentation saine et équilibrée entraîne un impact positif sur la santé et le bien-être. Et le recours aux produits locaux et aux circuits courts réduit l’empreinte carbone et les dégâts causés à l’Environnement.