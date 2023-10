Biopark Gosselies: la procédure Renault est lancée chez Catalent, 104 emplois menacés

Malgré un chiffre d’affaires de quasiment 36 millions €, Catalent doit faire face à une conjoncture compliquée dans le secteur des thérapies cellulaires ainsi, surtout, qu’à la perte des contrats de deux gros clients. Pour rappel, Catalent développe et produit des thérapies cellulaires, notamment en fabriquant de l’ADN plasmique. C’est en 2020 que la multinationale s’est installée à Gosselies, en y rachetant, à hauteur de 55 millions de dollars, une filiale de Bone Therapeutics et, surtout, l’entreprise MaSTtherCell. Le couple royal néerlandais a d’ailleurs visité Catalent lors de son passage à Charleroi, en juin dernier.

Dans un communiqué, la direction de Catalent se veut rassurante, en affirmant que le site gosselien avait vocation à être la base européenne du groupe: "Nous devons réduire nos effectifs aussi sur notre site de Princeton, au New Jersey. Le site de Gosselies continue de jouer un rôle important et les indicateurs restent positifs pour la thérapie cellulaire. Des visites de nouveaux clients potentiels sont prévues dans les semaines et les mois à venir".

Du côté des représentants des travailleurs, les premières questions ont été posées, en ce début de procédure. "Nous sommes donc entrés dans la première phase de la procédure, celle des questions-réponses. La menace est en tout cas confirmée pour 104 emplois", a commenté Alian Rebier, pour le SETCa.