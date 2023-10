Des nouveautés pour essayer de sortir les SDF de la rue à Charleroi

La transformation du dispositif d’urgence sociale du CPAS de Charleroi va se poursuivre. Comme le rappelle le président de l’institution Philippe Van Cauwenberghe, le processus avait été engagé en début de mandature, à partir de divers constats. À commencer par celui de la complexification des situations de sans-abrisme résultant de l’addition d’une multitude de problématiques à la fois de travail, de logement, de famille, de santé, d’assuétudes… "Parce qu’il existait des ruptures dans l’accompagnement proposé par les différentes composantes du dispositif, nous avons décidé d’améliorer le continuum des missions, de développer la polyvalence et enfin d’augmenter et de concentrer les moyens. Ainsi avons-nous créé le service APPUIS pour Accompagnement, Prévention, Précarité, Urgence et Intégration Sociale", observe Philippe Van Cau.