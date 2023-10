Lacs de l’Eau d’Heure: "un paquebot à la dérive", l'émission #Investigations à découvrir sur la RTBF

C’est sous une cuisson à l’étouffée que certains dossiers restent au chaud, en effet, autour des barrages. "Notre enquête a commencé alors que nous voulions réaliser un reportage sur le centre équestre qui ne fonctionnait pas. De fil en aiguille, en écoutant des gens, nous en avons appris de plus en plus sur les problèmes de gestion de l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure", nous explique Simon Gérard, journaliste à la RTBF.

Depuis le scandale de la gestion que nous avions abondamment relaté en 2018, l’association s’est imposée de grosses, très grosses économies, au point d’avoir plongé certains projets dans une profonde léthargie. "C’est la disette. L’ASBL s’est séparée de la moitié du personnel, ce qui a engendré des soucis de gestion et l’arrêt de certains projets. Nous pointons par exemple la station d’épuration du site, qui est largement sous-dimensionnée et dont une adaptation n’est plus envisagée actuellement. Nous évoquons également le centre équestre, qui a obtenu certaines subventions pour la construction de boxes qui n’ont jamais vu le jour."

Le malaise est profond, autour des lacs. Si bien que la RTBF a peiné à réaliser son enquête: "Trouver des interlocuteurs qui acceptent de témoigner face caméra a été une galère sans nom. Il a fallu trois mois pour obtenir une interview. Ce n’est pas mieux avec les opérateurs touristiques présents sur les lieux, tant ils dépendent de ou sont liés à l’ASBL de gestion."

"Un paquebot à la dérive": rien que le titre de ces quarante minutes d’enquête donne le ton. Voilà qui risque de faire encore couler beaucoup d’encre dans la vallée de l’Eau d’Heure. Et au Parlement wallon.

> Investigations, sur la Une ce mercredi 18 octobre à 20h20.