Au programme du jour, un spectacle d’improvisation avec en vedette les participants aux différents ateliers qui sont organisés dans les 9 maisons de retraite et de soin du CPAS de Charleroi. Le travail théâtral fait partie d’un grand projet destiné aux personnes atteintes d’Alzheimer. “Ce projet fait partie de nos interventions alternatives c’est-à-dire non médicamenteuses”, explique Patricia Scorneau, référente Alzheimer au CPAS de Charleroi. “Devant, le public, les acteurs du jour improvisent autour de thèmes du quotidien le plus souvent. Cette représentation est le point culminant présenté au public au terme des différents ateliers. Nos animateurs qui ont suivi des formations spécifiques et en collaboration avec le Centre d’Action Laïque de Charleroi encadrent les participants. Le but est vraiment de les stimuler et de les faire sortir d’un certain isolement dû à la maladie. Le succès de cette opération est croissant. Cette année ce sont quelque 20 personnes qui monteront sur scène. ”

Le vieillissement de la population est un facteur permettant d’expliquer le nombre croissant de personnes atteintes d’Alzheimer même si il n'y a pas vraiment d'âge pour en être atteint. “C’est un problème que nous prenons très à cœur. En nous tenant informé des dernières méthodes nous pouvons encadrer au mieux les malades et également soulager les familles. ” De multiples activités traitant de l’Alzheimer existent à Charleroi. Il y a notamment l’Alzheimer Café organisé tous les 3è lundis du mois. La référente Patricia Scorneau est aussi disponible afin de répondre aux questions des personnes confrontées à L’Alzheimer. Toute personne résident dans le grand Charleroi qui le souhaite peut faire appel à elle. Nul besoin d’émarger du CPAS. Info et contact 071/23 30 30.