La rédactrice en cheffe Valérie Druitte nous fait visiter le village. “Ce village met en avant deux grandes ambitions. D’un côté, se tourner vers le passé avec la découverte d’une exposition qui reprend les 70 ans d’histoire de la télévision à la RTBF. Il s’agit donc de découvrir 70 ans d’histoire de notre pays et du monde avec tous les sujets qui ont été couverts par la RTBF. On peut découvrir ici 70 ans d’émissions cultes. Le choix des sujets a été réalisé en questionnant le public sur les faits les plus marquants. Ce qui est à découvrir est ce qui a été plébiscité. D’un autre côté, il s’agit de vivre des expériences immersives donc tournées vers le futur. Nous ouvrons la réflexion sur quels pourraient être les écrans de demain. Il y a trois modules. Le premier est la transformation des présentateurs Dont Laurent Mahieu et de BlaBla en personnages électroniques. On peut se mettre dans leur peau. Cela montre qu’aujourd’hui la technologie pourrait transformer les vrais animateurs en “faux vrais”. Un autre module est la création de décors imaginaires qui se créent grâce à des mots-clés choisis par des gens eux-mêmes. En temps réel, l’intelligence artificielle génère les décors en 3 dimensions. Quand, il y a quelques années, il fallait des heures de calculs, aujourd’hui l’intelligence artificielle génère ça en temps réel. Le dernier poste traite des hologrammes. On transforme des animateurs en hologrammes que l’on téléporte dans une boîte. Le grand public peut aussi être téléporté dans la boîte via la voie électronique et, pourquoi pas, se retrouver à côté de, par exemple, Ophélie Fontana, Luc Noël ou encore d’autres figures de la RTBF. ”