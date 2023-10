Les enfants placés par le juge passent une année magique à Charleroi, dans l’univers d’Harry Potter : “Tes choix déterminent qui tu es !”

Aurélie Spiro, membre de l'Ordre du Phénix et éducatrice, avec la Coupe. ©VAN KASTEEL

”L’idée, c’est de leur faire intégrer qu’ils ne sont pas que “des enfants placés”. C’est glauque. Comme Harry Potter, on a parfois une vie difficile mais ce n’est pas la fin. On se fait des amis, nos choix déterminent qui on est et ce qu’on fait de sa vie!” précise Aurélie Spiro, éducatrice à l’initiative du projet, fan d’Harry Potter et qui cette année est “officiellement” membre de l’Ordre du Phénix.

Plongée dans l'univers d'Harry Potter pour les enfants placés par la justice au SRJ Phénix, à Charleroi. ©VAN KASTEEL

Le 30 août, à la rentrée, tous les enfants ont reçu une lettre les invitant à rejoindre l’école des Sorciers de Marchienne-au-Pont, cachée aux yeux des moldus derrière l’IMP René Thône. Ils ont passé la voie 9 3/4 pour rejoindre une des huit maisons, sur désignation du Choixpeau. Et c’est l’année de la Coupe des Huit Maison, ils ont donc intérêt à travailler, apprendre et jouer ensemble pour gagner des points afin de remporter la coupe en juin prochain. “Ce mercredi, c’était le lancement de la Coupe de Feu. Jusqu’en mai, il y aura sept cérémonies avec des quiz et des jeux. Ils sont les uns contre les autres, mais on intègre à chaque fois une activité commune, par exemple ici chaque maison participait à une chasse au trésor, mais ils ont dû tous ensemble ensuite reconstituer la carte du Maraudeur. Et en fin de journée, il y aura une piñata Détraqueur à dézinguer. Leur comportement collectif et individuel leur fait gagner ou perdre des points pour leur maison. C’est une façon de les accrocher, de les intéresser à quelque chose, mais aussi de leur faire reprendre confiance en eux et dans les gens qui les entourent. Et tout le monde joue le jeu : les psys et infirmiers sont des guérisseurs de Sainte Mangouste, même notre directrice est Grande Inquisitrice!”

Enzo et Enzo aiment tous les deux le "jeu" proposé tout au long de l'année. ©VAN KASTEEL

Et ça marche ? “Oui, nous avec la maison Le Tipi, on veut remporter la Coupe”, signalent Enzo et Enzo, 9 et 11 ans. “On doit donc faire attention à notre comportement et participer aux activités. Quand on est exemplaire, on gagne plein de points. Donc, on va gagner à la fin de l’année, j’en suis sûr!” Le grand des deux copains est là depuis 3 ans, et il n'hésite pas une seconde: “C’est beaucoup mieux cette année avec Harry Potter!”