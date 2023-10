Une quatrième condamnation et son séjour en prison suffiront-ils à calmer Anthony?

Les faits ont eu lieu entre janvier et décembre 2022. Anthony ne conteste nullement avoir dérangé la tranquillité de son ex-compagne et avoir développé un langage peu élogieux envers la mère de son enfant, en ciblant plus précisément une partie de son anatomie. Et ce, dès la séparation du couple, jugée "conflictuelle" par le parquet lundi après-midi.