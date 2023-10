Charleroi: 5 millions d'euros pour rénover les rues Desy, de Goutroux et Vandekerkhove

La première phase de ce chantier, estimé à une durée de 120 jours ouvrables, va permettre de démonter le pavage de la chaussée pour procéder à l’installation de l’égouttage qui était encore manquant à cet endroit. Étant donné l’ampleur de ces travaux, la circulation sera fortement réduite dans la zone, interdite pendant les heures de chantier et, même, totalement interdite à toute heure, pendant certaines périodes. Deux itinéraires de déviation sont mis en place dans la zone: soit par la rue Vandervelde puis la rue du Terminus, la rue Pierre Hans et la rue de Goutroux ; soit, par la rue Vandervelde, la rue des Grands Trieux, la rue des Piges, la rue Louis Hannick et la rue de la Brokète. Les phases concernant la rue de Goutroux et la rue Vandekerkhove suivront, pour une durée totale estimée à 280 jours ouvrables. Tout ce quartier, à cheval sur Monceau et Goutroux, en sortira rénové, avec des aménagements pour la mobilité douce et plusieurs interventions de verdurisation. L’échevin des Travaux, Éric Goffart, profite du lancement de ce nouveau chantier pour rappeler: "Nous accordons une grande importance à l’amélioration du cadre de vie de nos 55 quartiers, en sécurisant et en rénovant notre réseau routier communal. Toutefois, nous ne perdons pas de vue l’importance de maintenir un réseau d’égouttage efficace. Le renouvellement de ce réseau nécessite des investissements substantiels, que la Ville de Charleroi s’engage à réaliser grâce au FRIC, le Fonds régional d’investissement des Communes".