Charleroi : la rénovation du salon communal de Marchienne attendra

Au dernier conseil communal, le conseiller Maxime Felon a demandé où en était le dossier de la rénovation du salon communal de Marchienne, derrière la MCA. Le bâtiment est dans un état pitoyable, on le sait. Il avait hébergé une délocalisation du centre de jour pour SDF Le Rebond en 2021 pendant le confinement. Il n’est plus désormais accessible en raison de sa vétusté.

Voici un an, le conseiller avait déploré le cruel manque de salles pour le secteur associatif, regrettant qu’aux nombreuses infrastructures fermées s’ajoute le salon communal. La réponse reçue à l’époque fut encourageante que l’échevin m’indiquait vouloir se montrer actif pour les réparations, et s’engageait à suivre le dossier de près.

Un an plus tard, rien ne semble réglé, rien ne semble avoir bougé. En séance, l’échevin Xavier Desgain a fait état de l’élaboration d’un nouveau marché stock d’embellissement des espaces. Il a aussi annoncé la remise en conformité de la cabine électrique qui alimente le salon communal et l’infrastructure voisine de l’ancienne piscine communale. “Nous avons travaillé sur différents dossiers de remise en conformité de bâtiments” a-t-il indiqué avant d’en dresser la liste. De rénovations sont en cours, d’autres vont commencer. Mais le salon communal de Marchienne n’est manifestement pas aux urgences.

Maxime Felon a insisté pour accélérer les choses, et offrir au plus vite aux marchiennois un lieu de festivités digne de ce nom. “Remplacer des sanitaires et repeindre des locaux ne me semble pas incompatible avec la modernisation d’une cabine haute tension”, a-t-il remarqué. La vérité oblige à dire que les services communaux manquent cruellement de ressources pour faire face à l’afflux de dossiers de travaux. Pour le salon communal de Marchienne, il faudra encore patienter.