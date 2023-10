Charleroi: les travaux de rénovation de l'ancienne maison communale de Marchienne sont au point mort

Mais six mois plus tard, rien ou presque n’a bougé. Hormis le remplacement récent de stores de fenêtres, le bâtiment qui accueille des mariages et des cérémonies officielles offre un visage peu avenant avec ses faux plafonds extérieurs dégradés, ses murs défraîchis, son éclairage défaillant… En séance publique du Conseil communal cette semaine, Xavier Desgain a fait état de l’élaboration d’un nouveau marché stock d’embellissement des espaces. Il a aussi annoncé la remise en conformité de la cabine électrique qui alimente la MCA et l’infrastructure voisine de l’ancienne piscine communale. "Nous procédons par priorité, a-t-il lancé. Nous avons travaillé sur différents dossiers de remise en état de bâtiments, écoles, salles de fête et centre culturels." Et d’en énumérer la liste.

C’est peu de dire que Maxime Felon a avalé la pilule de travers. Pour lui, il faut accélérer les choses, et offrir au plus vite aux Marchiennois un lieu d’accueil et de cérémonie décent. "Remplacer des sanitaires et repeindre des locaux ne me semble pas incompatible avec la modernisation d’une cabine haute tension", a-t-il remarqué. La vérité oblige à dire que les services communaux manquent cruellement de ressources pour faire face à l’afflux de dossiers de travaux. Selon nos informations, la remise en peinture des intérieurs serait programmée pour le début de l’année prochaine. Pour le reste, il faudra encore patienter.