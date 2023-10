Un employé du greffe au palais de justice suspecté d'avoir volé 500.000€ de bijoux dans les "pièces à conviction"

L'information révélée hier soir par Sudinfo a été confirmée jeudi matin par le parquet de Charleroi lors d'un point presse. Si au départ, l'autorité judiciaire ne souhaitait pas communiquer sur cette délicate affaire, Vincent Fiasse, le procureur du Roi a finalement changé d'avis "pour corriger certaines informations publiées dans la presse mercredi tout en déplorant qu'une fois encore le secret professionnel a été violé, ce qui est dommageable dans ce type de dossiers", précise-t-il.

500.000 euros d'objets volés, surtout des bijoux

L'enquête concernant ce mystérieux phénomène de disparition d'objets remonte déjà à plusieurs mois. À l'époque, le parquet de Charleroi a pris connaissance de la disparition d'objets par le service des pièces à conviction. "Certains de ces objets n'étaient pas retrouvés au greffe. Le greffe a alors directement avisé le parquet. L'ouverture de l'enquête n'a pas eu lieu à la suite de la plainte d'un justiciable, mais bien par cette information. Plus tard, après l'ouverture de plusieurs notices, il y a bien eu une plainte déposée par une personne", indique le parquet de Charleroi.

Le palais de justice de Charleroi, octobre 2023. ©VAN KASTEEL

Ces derniers mois, grâce au travail conjointement mené par le juge d'instruction en charge de l'enquête et par la police judiciaire fédérale de Charleroi, l'enquête a connu un coup d'accélérateur avec l'identification d'un suspect (sous certificat médical depuis un certain temps), une perquisition et l'arrestation de ce dernier et de sa compagne. Sur place, les enquêteurs ont notamment pu mettre la main sur une Porsche. "Évidemment, cette Porsche n'a pas été dérobée au greffe, mais elle pourrait avoir été achetée grâce aux activités délictueuses du suspect", signale Vincent Fiasse. Selon le procureur du Roi, le préjudice lié à ces vols et détournements serait d'environ 500.000 euros et ne concernerait "principalement que des bijoux".

Une "brebis galeuse" qui ne doit pas discréditer tout le système

Auditionné, le principal suspect est en aveux des infractions reprochées. Actuellement, l'individu et sa compagne sont sous mandat d'arrêt et emprisonnés, en détention préventive. La chambre du conseil de Charleroi a déjà confirmé la détention des deux inculpés pour un mois supplémentaire.

Y a-t-il des complices? Comment cet employé s'y est-il pris pour sortir du greffe avec les objets volés? Depuis quand "piquait-il dans la caisse"? Quelles mesures de sécurités ont été, sont ou seront prises pour éviter que ce cas de figure ne se reproduise? On n'aura pas de réponses pour l'instant: "l'enquête est toujours en cours. Je tiens seulement à signaler que la présence d'une brebis galeuse au sein d'un service public ne doit pas nous amener à tirer des conclusions hâtives sur le système..."