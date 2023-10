Un problème avec des intercommunales carolos? Elles auront bientôt leur "médiateur"

En effet, le décret qui organise le code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) oblige les intercommunales wallonnes à disposer d’un service de médiation, service que le gouvernement wallon était chargé de mettre en place. Un arrêté a été approuvé cet été en troisième lecture. Il prévoit de mandater mon service.

Vous serez donc bientôt le "médiateur" de toutes les intercommunales wallonnes ?

Exactement. Cela sera effectif dans les dix jours suivant la publication au moniteur belge de cette disposition, publication que nous attendons d’un jour à l’autre.

Qu’est-ce que cela va changer pour les habitants de Charleroi Métropole ?

S’ils estiment ne pas avoir reçu de suite satisfaisante à une plainte introduite auprès d’une intercommunale locale (de Tibi à Igrectec en passant par Humani - ex-ISPPC), ils pourront me saisir d’un dossier. Pour le traiter, nous nous appuyons sur nos quatre années d’expertise au service des intercommunales du secteur des déchets et de l’eau.

Cela a-t-il représenté une charge importante de travail ?

Pas vraiment. En moyenne, nous avons eu à instruire moins de 20 dossiers par an, la grande majorité des plaintes pouvant être traitées en première ligne.

Quelle influence pourrait donc avoir sur votre activité cette nouvelle extension de mission ?

A ce stade, impossible de le dire. Nous pensons à une influence limitée, car nous nous ouvrons à des domaines que nous ne connaissons pas comme le secteur hospitalier, l’expansion économique, l’environnement, la gestion d’infrastructures… A l’exclusion des intercommunales de financement qui n’entrent pas dans notre champ d’action, nous avons listé une petite centaine d’intercommunales actives au sud du pays.

Le secteur hospitalier, cela peut donner lieu à de nombreuses réclamations ?

Attention, nous n’interviendrons pas dans ce qui touche aux droits du patient, mais seulement pour des problèmes liés à la facturation, à l’accueil, à la qualité du séjour.

Vous allez également hériter d’une autre extension de missions ?

Oui, les deux parlements de Wallonie et de la Fédération ont décidé de nous confier la compétence de la médiation de seconde ligne des concessionnaires privés de service public, comme les sociétés de transport qui opèrent des lignes de bus pour le compte des TEC. Ou des opérateurs d’enseignement subsidiés. Concrètement, nous pouvions traiter des réclamations portant sur un établissement du réseau officiel, l’athénée Vauban par exemple. Demain, nous pourrons aussi nous occuper d’une école libre telle que l’institut Saint André. Cela doit entrer prochainement en vigueur.

Les ombudsmans wallons, qui sont une trentaine présentent leurs compétences au public ©ÉdA – 70204168420

L'ombudstour a fait étape à Charleroi

L’ombudstour, c’est un roadshow de quinze jours à travers les trois régions du pays. Le stand d’information qui parcourt la Wallonie cette semaine est passé à Charleroi ce mercredi. De 10 à 16h, des médiateurs et médiatrices du réseau belge des ombudsmans, qui en compte une trentaine, sont allés à la rencontre des citoyens sur la place Verte à l’entrée de Rive Gauche pour leur présenter le cadre et le champ de leurs compétences. "Nous leur rappelons que nous n’intervenons qu’en seconde ligne, quand les doléances auprès des administrations ou organismes privés n’ont pas pu aboutir", observe Jean-Luc Labbé, médiateur communal à Charleroi. Sa consœur de Courcelles Mary-Maud Anciaux enchaine: "Beaucoup de personnes qui viennent ici sont étonnées d’apprendre l’étendue de nos domaines d’action, depuis les communes jusqu’aux secteurs des assurances, des transports, des banques, de l’énergie, de la Poste, de la consommation, etc.". Des dépliants détaillent les coordonnées des membres du réseau ainsi que les procédures à suivre pour les saisir d’un dossier. Des dialogues se nouent: par exemple, un passant relate son litige avec la DIV après la perte de ses plaques d’immatriculation renvoyées par la poste. Une dame souhaite se plaindre de l’accueil à la gare centrale de Charleroi. "Ce matin, nous avons rencontré à l’hôtel de ville les prescripteurs potentiels de nos services", indique le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Marc Bertrand.

Un site reprend l’ensemble des adresses, mails, portails et lieux de permanence des ombudsmans actifs en Belgique: c’est www.ombudman.be