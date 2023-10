Vol de pièces à convictions : “ça pouvait être vite fait de détourner des pièces ou s’en mettre plein les poches, mais plus maintenant” dit un greffier

”Des vols sur des petits montants, ça s’est déjà vu. Et parfois ces petits montants font boule de neige, où on se dit : “ah, on ne m’a pas pris avec un petit montant, je vais essayer plus gros”. Mais ce n’est jamais médiatisé autant que quelqu’un qui va piquer 500 000 € et s’acheter une Porsche avec”, explique notre interlocuteur, cash. Pour autant, il ne faut pas selon lui faire une généralité du cas à Charleroi : “Il y a une déontologie, on prête serment. Ça n’empêche pas les gens qui s’en fichent de faire n’importe quoi, mais j’observe plutôt que les gens, dans la justice, ont globalement la volonté de respecter le serment qu’ils ont prêté. Et je dirais même que bien faire son travail a souvent plus de valeur pour eux que la valeur marchande des objets qui transitent entre leurs mains.”

Quels objets de valeur transitent dans les pièces à conviction ? La réalité n’est pas très glamour : “l’immense majorité du temps, ça sera des écouvillons, des clés USB ou des CD avec des images de caméras de surveillance ou des écoutes. Mais parfois, il y a des objets de valeur. Il faut bien se dire que tout ce qui est intéressant à voler hors d’un tribunal se retrouve dans un tribunal, quand les gens sont pris et les objets délictueux saisis. Si quelqu’un a fait des malversations avec des lingots ou des diamants, on aura des diamants ou des lingots. Et ça peut vite monter, quand on voit qu’un smartphone dernière génération peut valoir vite plus de 1 000 euros, qu’une bête bague en or vaut tout autant, ou qu’un collier de diamants va vite monter à 15 000 ou 20 000 euros, alors que ça tient en main. Il y a aussi les saisies de drogues, quand on entend dans la presse qu’il y a 10 kg de cocaïne qui ont été saisis, à 50 € le gramme, si on est malveillant et qu’on a les contacts pour les écouler, ça fait 500 000 euros. Mais personne ne fait ça, en réalité. L'exemple à Charleroi n'est pas représentatif.”

”La vérification est beaucoup plus facile aujourd’hui avec l’informatisation”

On lui a demandé s’il pourrait, lui, sortir avec 500 000 € d’objets saisis, sans que ça ne se voit tout de suite. “Plus aujourd’hui, je pense. Depuis 2020, il y a un nouveau système de contrôle avec une numérotation conjointe à la police et au greffe, ça permet une meilleure traçabilité. Ça n’empêche pas qu’une pièce puisse disparaître, mais la vérification est beaucoup plus facile avec l’informatisation qu’avant. Parce qu’une vieille décision dans une archive papier d’il y a 5 ou 6 ans, c’est beaucoup plus difficile à retrouver.”

Un avocat, également contacté, rappelle tout de même toute l’importance des pièces à conviction. “C’est un élément essentiel d’un dossier. Sans objet du larcin, est-ce qu’il y a vol ? Sans arme, est-ce à main armée ? Mais un cas comme celui de Charleroi ici est isolé, ça ne doit pas jeter l’opprobre sur tout le système. Se pose par contre la question de la capacité de nos palais de justice à accueillir tout ce qui doit être accueilli. Vu le manque de personnel, le nombre de dossiers qui explosent, la question du financement est cruciale. Je le vois dans mon métier d’avocat, les délais rallongés ne sont pas parce que la justice est fainéante, mais parce qu’elle est encombrée.”

Notre greffier ne dit pas autre chose : “autant la justice est en bout de ligne pour le gouvernement fédéral, autant le greffe est le bout de ligne pour la justice. Les pièces à conviction, souvent, ce n’est pas urgent alors que tout le reste l’est. On a longtemps été laissés de côté, dans des bâtiments pas adaptés, en sous-effectif. Je ne dis pas qu’il faut du coup faire n’importe quoi, je dis que je peux comprendre que le public se dise : “eh ben voilà” ou qu’un jeune qui commence en gagnant 1 900 € et a plusieurs fois son salaire entre les mains tous les jours puisse être tenté. Fondamentalement, par contre, ici la vérité c’est que cet homme qui a été arrêté est un mauvais élément, et que des mauvais éléments on en recrute partout. On n’est jamais à l’abri, malheureusement.”