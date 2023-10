B4C fête ses quinze ans au Campus U

Quatre cents invités VIP ont pu participer à cette soirée. “Je pense que c’est l’événement qui en a accueilli le plus depuis la création de notre club”, se félicite Frédéric Lardenoey, le directeur de B4C. Les petits plats ont été mis dans les grands. Tout le gratin économique, politique, social et culturel est là.

Les 15 ans de B4C au Campus U à Charleroi. ©ALBIN

La cerise sur le gâteau, c’est la passation de flambeau entre le président sortant Jean-Jacques Cloquet et son successeur Sébastien Croegaert, CEO de Printbox, une PME carolo spécialisée dans l’impression et la broderie sur textiles. Avec son directeur et l’exécutif de B4C, Jean-Jacques Cloquet a relevé le double défi de recruter de nouveaux membres, dans un contexte permanent de crise puisqu’il est arrivé en plein covid avant d’être confronté à l’inflation des coûts liée à la guerre d’Ukraine, et de faire évoluer l’offre d’activités.

“Nous en proposons une par semaine en moyenne”, rappelle Frédéric Lardenoey. “Il y en a en matinée, à midi, en soirée, du petit dej’d’entreprise à la conférence-débat en passant par les sorties au théâtre, au cinéma, en musée, dans des expos." Sébastien Croegart va poursuivre l’aventure au même rythme, pour maintenir B4C dans le top des clubs d’affaires de Wallonie-Bruxelles avec près de 350 adhérents.