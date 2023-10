Charleroi: la Ville a dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés pour la plantation de nouveaux arbres

Parce que les arbres contribuent non seulement à améliorer la qualité de l’air, mais peuvent aider à refroidir les îlots de chaleur dans un environnement urbain très minéralisé. "À la ville -haute dans le périmètre du projet Charleroi District Créatif, 400 nouveaux arbres ont récemment été plantés", a rappelé Paul Magnette.

Leur sélection s’est opérée à partir de leur typologie et leur résistance aux évolutions climatiques, mais aussi des lieux dans lesquels ils allaient devoir s’intégrer: là où l’espace le permettait, on a privilégié des essences imposantes comme les platanes d’orient. À d’autres endroits, le choix s’est porté sur des arbres plus petits. La même logique a été suivie pour la végétalisation des places communales, a encore expliqué le bourgmestre.

Sur les dix places en cours de modernisation ou qui vont très bientôt entrer en chantier, ce sont près de 900 arbres que la Ville va planter. Création de squares, réaménagement de bords de voirie, déminéralisation de cours d’écoles sont autant d’autres opérations qui renforcent la présence de la nature en ville. Et comme chaque année, la journée de l’arbre, qui aura lieu le 25 novembre, verra, aux serres de Ransart, la distribution de quelque 6000 plants gratuits aux particuliers.

Le bourgmestre a tenu à le souligner: la Ville se montre attentive au suivi de l’évolution de son patrimoine arboré. Hainaut Développement a ainsi été chargé de le monitorer afin de l’adapter au mieux aux changements climatiques, notamment à la multiplication des périodes de sécheresse et de canicule.