Dix projets pour la transition écologique lauréats de "Proximity 2023": mise à l'honneur à l'Eden

Les prix ont été proclamés à l’Eden lors du festival Outre-Mondes qui vient de se tenir au sein du Centre culturel et qui a intégré le festival des Transitions écologiques, précédemment intitulé Carolotopia.

Pour cette troisième édition de Proximity, de nombreux projets sont liés à la terre (jardins partagés, production agricole, plantations, bio diversité…) mais avec souvent un volet pédagogique. "Tous redessinent les contours d’une ville plus verte, plus solidaire et plus durable tout en restant à hauteur d’hommes et de femmes, voire d’enfants", observe l’échevin de la Transition écologique Xavier Desgain, qui précise: "Au-delà de la proclamation des résultats, la séance servait également de lancement à la mobilisation citoyenne: que ce soit via un don d’argent, de matériel ou de temps, toutes les contributions sont les bienvenues pour soutenir et pérenniser l’action des lauréats."

Le comité du quartier du Louvy à Gilly porte un projet de "jardin des moissons", l’ASBL "Centre du paysage" veut fonder une école du dehors du parc dans le quartier de la Broucheterre à Charleroi, l’association Terre@Air promeut un projet de micro-ferme pédagogique. L’AMO Point Jaune planche sur la création d’un jardin partagé à Gilly, et Jumet bio entend renforcer l’équipement de sa cuisine de quartier pour densifier les liens autour de l’alimentation saine. À Jumet encore, Solidarités Nouvelles veut favoriser la biodiversité dans son jardin communautaire, l’ASBL "Le Prétexte" porte le projet d’organiser un mois de la Transition dans le "Quartier doré", l’ASBL "Impact" entend pérenniser son action d’éco-citoyenneté auprès des jeunes. Les deux dernières initiatives tournent autour du vélo avec Vélosophia, un centre de créativité centré sur ce mode de transport, et un service de vélo taxi pour PMR en lien avec la monnaie locale, projet déposé par l’ASBL "Carol’or".