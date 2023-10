Les sépultures des mineurs de fond vont être protégées à Charleroi: "certaines tombes racontent une page très sombre de l’histoire industrielle"

En dehors des figures illustres qui reposent dans les cimetières de Charleroi, il y a ces anonymes auxquels leurs familles ont offert des sépultures remarquables. Au cimetière de la Docherie à Marchienne-au-Pont, le conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos a eu son attention attirée par la tombe d’un mineur décédé en 1945. Elle est ornée d’une statue représentant un ouvrier de fond avec son marteau pic dans une taille de charbonnage. À une époque, le salaire du mineur était lié à sa production: au plus il débitait de mètres cubes de charbon, au plus il gagnait. "Pour ce qui est des dimensions de ce monument funéraire, il mesure 180 cm de haut pour environ 160 cm de large", selon le conseiller. Ce qui en fait un patrimoine méritant d’être sauvegardé, même si la famille devait faire le choix de ne plus renouveler la concession.