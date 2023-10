Place aux enfants, les jeunes à la découverte de métiers et d’associations locales

“Avec le thème de cette année, “Les acteurs invisibles de notre société”, nous espérons faire la lumière sur les métiers de l’ombre et montrer “l’autre facette” de certains métiers. ”

Les jeunes iront à la découverte de métiers et d'activités ludiques ce samedi 21 octobre. ©D.R.

Mais les objectifs de Place aux enfants sont multiples et ne s’arrêtent pas à la découverte des métiers : l’opération permet aussi de sensibiliser les enfants aux rouages de la vie en société et de transmettre des valeurs telles que le vivre-ensemble, l’échange, le partage, la solidarité, l’autonomie, la recherche du bien commun et la démocratie. “C’est ainsi que, en mettant en avant les acteurs invisibles de notre société, nous espérons également sensibiliser les enfants aux inégalités sociales, par exemple. ”

Les partenaires du jour sont :