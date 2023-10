Une école maternelle et primaire de Charleroi saccagée durant la nuit : “des actes de vandalisme gratuits et incompréhensibles !”

”Je n’aime pas faire la publicité de ce genre de sujets, mais c’est vraiment inqualifiable”, s’emporte Julie Patte (PS), échevine de l’Enseignement à Charleroi. “Ils n’ont pas fait que voler les ordinateurs de l’école, ils ont ouvert les extincteurs pour les déverser partout, ils ont vidé de l’ammoniaque ou de l’urine, ils ont renversé des sacs de confettis prévus pour Halloween, ils ont retourné les bureaux, les armoires… C’est gratuit, incompréhensible, innommable…”

De nombreux locaux de l’école fondamentale, qui accueille des enfants de primaire et de maternelle, ont été touchés. Les cours ont été annulés ce vendredi, et la cellule de soutien psychologique a été activée pour les enseignants et le personnel. “C’est comme leur deuxième maison, à tout moment s’ils ont besoin de parler à quelqu’un, des professionnels sont à leur disposition, parce qu’ils sont – à raison – choqués et dépassés par la violence de ce qu’il s’est passé”, ajoute l’échevine, qui indique également que les vacances seront mises à profit pour faire nettoyer l’école par une entreprise de nettoyage industriel spécialisée, via l’assurance de l’établissement. “Et en attendant, la police a bien évidemment été prévenue. J’espère de tout cœur qu’on va coincer les auteurs !”

Les services de la Ville de Charleroi se sont déjà rendus sur place, vendredi en matinée. Ils ont changé les barillets des portes, réparé ce qui avait été fracturé, et remis l’alarme en marche.

Les cours seront suspendus le lundi de la reprise – avec un accueil dans la salle de gym, non touchée, pour les parents qui n’ont pas d’alternative – pour laisser aux enseignants une journée pour remettre de l’ordre dans leurs affaires et se préparer à la reprise. Aucun lien avec les tentatives d’incendie liées aux cours d’EVRAS n’est établi.