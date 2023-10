Pont-à-Celles : la ferme bio "La Tête dans les Salades", des fournisseurs de grandes maisons

Couleurs et goûts pour les yeux et les papilles. ©D.R.

Pour être au top dans leur activité de maraîchers, Benoît a suivi des formations spécialisées qui les ont amenés à faire un choix de vie qui ferait peur à beaucoup. “Nous vivons une vie pleine de sens. Nous voulons produire des légumes qui ont du goût, un goût authentique et des produits super frais. Tout ce qui est vendu est cueilli la veille”, explique Julie. Et Benoît de poursuivre “c’est une vraie passion et pour chaque sorte de légumes, Julie connaît au moins 4 recettes. ” Outre la vente et la production, le Tête dans les Salades a également une fonction d’éducation. “Nous cherchons à faire découvrir le vrai goût des légumes et les multiples manières de les préparer. ” L’une de leurs préoccupations est la création et la conservation d’une biodiversité unique. “Nous ne mettons aucuns produits. On mise sur le fait de mettre beaucoup d’arbres, d’avoir des variétés différentes, de mettre des fleurs pour attirer la biodiversité. C’est grâce à cette riche biodiversité qu’il y a un équilibre. Pour nous, cette biodiversité est hyper importante. C’est un véritable projet de vie, c’est un choix dont on ne se plaint pas. C’est notre révolution à nous, notre manière de faire changer les choses. Quand on a le retour des gens qui nous disent qu’ils retrouvent le goût des légumes de quand j’étais petit ou mes enfants ne mangent pas de légumes sauf les vôtres on est heureux de voir qu’on passe autant de temps pour toutes ces satisfactions. ”

Nous sommes en pleine saison des courges Une dizaine de sortes sont proposées aux clients. ©D.R.

Seul ombre au tableau pour le couple, la crainte de l’impact de la possible installation d’un terrain de motocross sur le territoire de Courcelles non loin de l’exploitation.