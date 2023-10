Sandra est-elle raciste? Elle insulte de "sale Turc" un autre locataire et lui lance un cric

À lire aussi

"Nullement raciste"

Choquée par l’attitude de Sandra, la victime croise le lendemain une nouvelle fois la femme au sein de l’immeuble et lui demande des comptes. "L’homme lui a demandé la raison des insultes et là il a reçu en réponse un ‘fils de p***’ et un ‘sale Turc’. Puis la prévenue s’est saisie d’un cric pour le lancer vers sa victime, avant de se saisir d’une clé et de tenter de porter des coups avec", ajoute l’autorité judiciaire.

Une peine de six mois de prison a été requise contre Sandra, déjà connue pour des outrages. Son avocat, Me Turk (sans jeu de mots), jure qu’elle a été provoquée lors de la première scène par la victime. "Elle a une autre version et elle dit avoir reçu un crachat au visage alors qu’elle a croisé la victime devant l’ascenseur. Elle n’est nullement raciste", insiste-t-on du côté de la défense.

Jugement le 13 novembre.