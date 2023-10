”Des amis fidèles” au Petit Théâtre de la Ruelle

C’est dans un décor d’hôpital que se joue cette farce, et à partir d’une situation qui n’a pourtant rien de drôle. Victime d’un malaise cardiaque, un quinqua y a été transporté en urgence. Il s’est aventuré à jouer au football en oubliant qu’il n’était plus un jeune homme. Sa bande d’amis vient alors lui rendre visite. Ils ont mille mots rassurants à la bouche, et parfois des fleurs à la main. Ils se croient maîtres de la compassion et ils prennent pour de la générosité leur sollicitude bien-pensante où le venin l’emporte sournoisement sur la gentillesse. Ils veulent le bien d’autrui à condition qu’autrui se comporte comme ils le voudraient.

Allant et venant à deux, à trois, en groupe dans la chambre, ils se tirent dans les pattes avec le sentiment de la plus parfaite innocence. Histoires de couple, d’argent, de jalousie, l’auteur passe à la moulinette les petites mesquineries de l’existence, face à un convalescent qui compte patiemment les points.

Une pièce mise en scène par Jacques Delmeire qui en sera l’un des six interprètes avec Christelle Letroye, Muriel Godefroid, Wesley Mayence, Jacques Dutrifoy et Salvatore Vullo.

Dix représentations sont à l’affiche du 3 au 18 novembre, les vendredis et samedis à 20h, les dimanches à 16h avec deux séances supplémentaires le jeudi 16/11 à 20h et le samedi 18 à 15h.

> Infos et réservations au 0474/388.032