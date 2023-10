Il y aura quatre zones d'attente pour les taxis dans l'intra-ring de Charleroi, pas une de plus

Des emplacements de stationnement de taxis squattés par d’autres usagers, ou inutilisés par les chauffeurs: la rénovation en profondeur du centre-ville, les changements de fonctionnalité, l’évolution des modes de déplacement et des besoins ont amené les compagnies de taxis de Charleroi à se réinventer. Au dernier conseil communal, le conseiller Maxime Felon en a fait le constat: on ne trouve plus forcément de taxis sur les emplacements qui leur sont réservés. Et l’on ne sait d’ailleurs plus exactement où l’on peut les trouver, hormis à la sortie de la gare de Charleroi Central, dans le quartier de la Villette.