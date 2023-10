Les accidents de trottinette électrique en nette hausse: un blessé chaque semaine à Charleroi, "j'en ai vu emprunter le ring!"

Comme l’a indiqué l’échevin, les opérateurs actifs sur le territoire ont été informés de ces dérives. Ils ont été appelés à faire respecter le code de la route par leurs utilisateurs. Mais sans avoir de vrais leviers d’action.

Le nombre d'accident a plus que doublé

En un an, le nombre d’accidents avec blessés a plus que doublé: on en avait recensé 18 l’année dernière pour une flotte de 200 trottinettes électriques et environ 1500 usagers par mois. On en est déjà à 38 depuis le début de l’année 2023, en l’espace d’un peu plus de trois trimestres. Ce qui représente une moyenne d’un par semaine quasiment.

Desgain l’a souligné: le Conseil communal a adopté une charte qui fixe un cadre et des balises au développement des modes de déplacement doux. Cette charte a permis d’étendre la présence des trottinettes en utilisation libre à tout le territoire (elle était limitée jusqu’à l’an dernier à l’intra-ring et quelques quartiers). Cette charte fixe leur nombre et celui des vélos électriques partagés à 1500. Les utilisateurs sont quelque 1100 par mois mais le nombre de trajets a quintuplé: 5500 mensuellement en moyenne.

Des pistes de solution avec la police et les exploitants des flottes

Peut-on considérer que l’accidentologie a évolué à la hausse ? S’il ne dispose pas de chiffres pour le confirmer, l’échevin dit vouloir travailler sur plusieurs fronts: la Police a ainsi été appelée à intensifier ses contrôles et à réprimer durement les infractions, qu’elles soient de roulage ou de stationnement. Il a été demandé aux exploitants de flotte de renforcer les bridages afin de limiter les vitesses dans les zones à risques. Le parking des trottinettes reste problématique.

À ce propos, les conseillers Défi et indépendant Jean-Noël Gillard et Nicolas Kramvoussanos insistent pour que les opérateurs de location équipent l’espace public à leurs frais.