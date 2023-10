Toilettes publiques et fontaines à eau à Charleroi: on ne voit rien venir! Des aménagements sont pourtant prévus

Au Conseil communal de Charleroi, le conseiller indépendant Brahim Ziane se montre persévérant sur la question de l’équipement de l’espace public en sanitaires et en fontaine à eau potable. Il a remis une nouvelle fois le sujet à l’ordre du jour. C’est vrai qu’on en parle depuis dix ans, si pas plus, d’installer des WC publics et des points d’eau potables en ville.