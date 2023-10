Une bouteille et demie de Whisky par jour: Dylan sombre dans la violence, son ex et des policiers ont subi ses foudres

Merci la prison

Plusieurs scènes de menaces et d’outrages sur des policiers (dont certaines qui ont eu lieu à quelques heures d’intervalle seulement) sont reprochées à Dylan, ainsi qu’une scène de violence conjugale et un harcèlement téléphonique. Franc et droit au but, l’homme détenu ne conteste aucun des faits, liant ces derniers à la séparation et une période “compliquée”. La dépendance à la boisson (une bouteille et demie de Whisky ou de Gin ingurgité par jour) et la consommation de cocaïne et de cannabis n’ont pas non plus arrangé les choses.

Aujourd’hui, par contre, Dylan semble être lancé dans un processus de reconstruction et souligne même (ce qui est rare) l’efficacité de la prison. “C’est aussi un peu grâce à la prison. J’ai été diplômé et je travaille en prison. Je ne vais pas vous mentir, il y a des stupéfiants en prison, mais je sais que je ne dois plus y toucher pour avancer”, confirme l’homme de 28 ans.

Tous d’accord sur le sursis probatoire

Se réjouissant d’entendre cette pensée positive, le parquet doit toutefois proposer une peine à titre de sanction : 30 mois de prison sont requis sans toutefois s’opposer à un sursis probatoire. Ce à quoi la défense marque son accord, pour poursuivre le cheminement opéré par Dylan depuis les faits. Jugement fin novembre.