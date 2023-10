Une deuxième plainte pour harcèlement moral déposée contre le député et ex-ministre Denis Ducarme

Elle nous explique, sous le sceau de l’anonymat, “qu’après la première plainte – où tout ce qui était reproché à Denis Ducarme est vrai hein – mais aussi vu sa réaction, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cette première femme seule dans son courageux combat et surtout continuer à laisser faire pour qu’il maltraite d’autres personnes comme il l’a maltraitée elle, comme il m’a maltraitée, et nous ne sommes pas les seules. Mais ce n’est pas pour autant que déposer cette plainte a été facile. J’ai redécouvert des choses que j’avais enfouies, de l’anxiété que j’avais préféré oublier, du stress intense que j’avais fait le travail de cacher profondément en moi”.

C’est le comportement interpersonnel de l’ancien ministre qui est visé

À nouveau, c’est le comportement de l’ancien ministre qui est mis en cause dans la plainte : des accès de colère, des appels incessants à toute heure du jour et de la nuit, “et pas pour des urgences ou une crise, mais par exemple parce qu’une photo publiée sur un réseau social se trouve à gauche plutôt qu’à droite, le téléphone sonne à 3 heures du matin et on se faisait hurler dessus”, estime la plaignante, qui parle de relations interpersonnelles chaotiques, de consignes du ministre floues “pour voir si on arrive ou pas à faire ce qu’il veut ou pas, c’est machiavélique en fait. Le visage qu’il a en public est bien différent de ce qu’il se passe en coulisses”. Il faut préciser qu’il n’est absolument pas question de harcèlement sexuel, la distinction est importante.

Cette deuxième plainte arrive un mois et demi après la première. Il était alors déjà reproché à Denis Ducarme d’avoir mis la pression de façon déraisonnable sur des membres de son cabinet, avec des délais intenables, des accès de colère ou encore une obligation de disponibilités approchant les 24/7. Plusieurs anciennes collaboratrices nous avaient alors confirmé avoir vécu des situations similaires, certains l'ayant mal vécu, d'autres trouvant ce rythme effréné "normal" pour un cabinet. Denis Ducarme, contacté après le premier dépôt de plainte, nous disait être droit dans ses bottes, mais avoir pris un avocat pour défendre son honneur : “L’exigence et la rigueur vont de pair avec un travail au service des citoyens, et je n’ai jamais eu de problèmes avec d’autres collaborateurs depuis que je suis en politique.” Dont acte.

Nous n'avons pas encore réussi à joindre Denis Ducarme pour une réaction à l'heure d'écrire ces lignes.