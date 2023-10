Jérôme, basketteur de 21 ans, demande des “nudes” à des adolescentes de son club

Des “snaps spéciaux”

Majeur, Jérôme a rajouté les deux adolescentes sur le réseau social. Si au départ, le basketteur se présentait plutôt comme un meilleur ami ou un grand frère, ses réelles intentions ont rapidement pris le dessus. “Il insistait auprès de ses victimes pour leur demander des 'snaps spéciaux', des 'nudes', comme il l’a dit en audition”, précise le parquet lundi matin. Quand Jérôme ne parvenait pas à obtenir ce qu’il souhaitait, il n’hésitait pas à harceler ses victimes, quitte à procéder à une forme de chantage en menaçant “de se jeter d’un toit” ou à contacter des proches ou amies pour atteindre ses proies.

Dans la salle de basket, Jérôme fixait également des rendez-vous à ses victimes pour “les embrasser avec la langue” ou pour “leur toucher les fesses” dans les vestiaires ou dans le fond de la salle. Une fois que le club sportif a été avisé des faits commis par Jérôme, un sentiment d’impunité a régné dans l’incompréhension la plus totale. “Le club a eu une attitude scandaleuse puisque les victimes ont été invitées à quitter le club”, se révolte Me Lauvaux, partie civile pour les parents d’une des jeunes filles.

Une maturité qui a pris du temps

Ce lundi matin, face à la justice, Jérôme admet avoir adopté un comportement harcelant avec une troisième victime, rencontrée sur internet, et avoir entretenu des relations sexuelles “consenties” avec une adolescente de 14 ans. Devant son juge, Jérôme est également revenu sur son état d’esprit à l’époque des faits. Hésitant, maladroit ou dans l’incompréhension face aux questions posées, le prévenu a confirmé avoir eu malgré ses 21 ans “une mentalité d’enfant. ”

Aujourd’hui, Jérôme affirme ne plus être le même homme qu’à l’époque de son comportement déviant après avoir acquis la dose de maturité qui lui manquait pour ne plus commettre ce type d’infraction. Pour le parquet, la remise en question invoquée par le prévenu reste encore inexistante puisque Jérôme ne reconnaît pas l’entièreté des faits commis. Cinq ans de prison sont requis contre lui, avec un sursis probatoire “indispensable”.

Une puberté “médicalement en retard”

Me Glorieux, l’avocate de Jérôme, invoque le dépassement du délai raisonnable et sollicite une suspension simple du prononcé. La défense a également insisté sur le retard de maturité et de puberté médicalement constaté sur Jérôme, mais aussi sur sa volonté d’obtenir le consentement de ses victimes pour les câlins ou les bisous. “On dit que c’est du harcèlement, mais quand on ne demande pas le consentement on reproche l’absence de consentement. Et quand il s’assure de l’avoir, on parle de harcèlement. On ne peut pas lui reprocher de s’être assuré d’avoir le consentement des victimes”, insiste Me Glorieux.

Jugement début décembre.