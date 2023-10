La rue du Centre à Jumet est une “déchetterie à ciel ouvert” : comment en est-on arrivé là ?

Et c’est loin d’être la première fois. Cette portion de route est loin des yeux et des oreilles… visiblement, tout le monde s’en donne à cœur joie. Mais normalement, c’est le genre de scènes contre laquelle se bat la Ville de Charleroi. Pourquoi ne fait-on pas enlever ces déchets, les fouiller pour trouver des pièces compromettantes afin d’identifier les “cochons” irrespectueux, et leur coller une amende salée ? C’est la question que pose à nouveau Laetitia Dehan, de l’opposition MR à Charleroi. En précisant à nouveau qu’elle aimerait voir des caméras de surveillance à cet endroit pour prendre les pollueurs sur le fait.

C’est en fait impossible : cet endroit est en réalité une propriété privée. Mahmut Dogru, échevin de la Propreté (PS), répond que “comme expliqué auparavant, il s’agit d’une propriété privée, la Ville elle-même ou via TIBI ne peut pas en évacuer les déchets de sa propre initiative. De même, les fouilles sur terrain privé ne peuvent se faire qu’avec l’accord du propriétaire. Et toujours pour cette raison, la Ville ne peut pas disposer de caméras sur un terrain ne lui appartenant pas.”

Cela étant, Charleroi ne fait pas “rien” : elle a contacté le propriétaire qui s’est engagé à régulariser la situation, en retirant les déchets et en fermant l’accès au site. “Mais sans pour autant demander que les agents constatateurs fouillent les dépôts. Donc aucun PV ne peut être établi.” Pour s’assurer que la situation se règle, le bourgmestre a pris un arrêté dans la première quinzaine d’octobre pour ordonner l’assainissement du site. Si ce n’est pas fait d’initiative, la Ville de Charleroi pourra alors prendre des mesures d’office, en faisant nettoyer les lieux aux frais du propriétaire.