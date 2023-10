Le procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse, à la tête du "Conseil des Procureurs"

Le conseil des procureur, c'est une instance qui se réunit minimum une fois par mois, à Bruxelles, pour coordonner l'action des procureurs du Roi partout sur le territoire belge, c'est-à-dire 14 procureurs, un procureur de la Sécurité Routière et - s'il le souhaite - le procureur fédéral. "Nous discutons d'avis qui nous sont demandés, de modifications de politique criminelle, de telle ou telle pratique à changer", explique Vincent Fiasse.

Concrètement, il y a l'exemple du phishing en ligne, c'est-à-dire de la cybercriminalité où des malfrats en bande organisée essaient d'arnaquer les gens. "Il faut qu'on se mette d'accord sur comment on réagit, pour avoir une approche commune sur ce phénomène de plus en plus en émergence. Il faut que ça soit clair pour le justiciable, éviter que le citoyen d'Ostende soit traité différemment du citoyen d'Arlon. Parce qu'on fait tous la même chose, mais on a chacun nos pratiques au quotidien. L'idée, c'est de se rencontrer pour harmoniser notre action."

À lire aussi

L'autre possibilité, c'est aussi d'échanger les bonnes pratiques. "Par exemple, au parquet de Charleroi, nous avons un memento sur les services de garde. C'est une tâche essentiel des parquets, les gardes de nuit. Un substitut est responsable de l'ensemble du parquet, c'est assez stressant et il peut être confronté à plein de choses nouvelles. Par exemple un procureur en Ecofin (économie et finances, NdlR) peut soudain devoir gérer un dossier jeunesse. Ce memento est un document avec les lignes de conduites officielle, par exemple pour le contact avec les policiers. Il faut être sûr d'avoir posé toutes les questions, pris toutes les bonnes décisions. Sur un incendie, il en faut pas oublier d'appeler le labo, de faire venir un expert, etc." Cet outil a été partagé lors du dernier conseil, pour que d'autres zones s'en inspirent. "Et inversément, il y a en Flandre certains parquets qui ont des techniques pour traiter les dossiers sur le terrain, avec la police et les personnes en cause, pour être plus proches du citoyen. Ce qu'on ne fait chez nous à Charleroi en général que la nuit."

Dernier "gros" morceau de conseil des procureurs, c'est de trouver une manière de quantifier la "charge de travail". Parce que c'est comme cela que les moyens de la Justice sont répartis entre les différents parquets: "il faut donc éviter que comparer des pommes et des poires. Depuis quelques mois, le ministre a voulu donner un coup d'accélérateur à l'autonomie de la justice, votée en 2014. C'est-à-dire qu'on va devoir chacun faire notre plan de gestion, pour aller demander des moyens pour tel ou tel objectif. Il faut que ça soit juste, pour que l'argent soit réparti équitablement. C'est pour cela qu'on en débat entre nous aussi."

Vincent Fiasse sera président du conseil jusqu'en septembre 2024. Il pourra demander d'effectuer un deuxième mandat d'un an.