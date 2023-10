Construction modulaire: le succès d’Icontech, à Charleroi, se confirme et intéresse au plus haut niveau

Une visite toute particulière tant l’ambition des fondateurs et la croissance de l’entreprise située à Marchienne-au-Pont sont parlantes. Ayant comme core business de créer des espaces modulaires pour le privé et le public, l’entreprise ne cesse de croître au point d’agrandir de mois en mois leurs entrepôts. Avec la particularité de construire et d’installer leurs modules en très peu de temps, ils sont de plus en plus sollicités et le nombre croissant de marchés publics remportés atteste d’un savoir-faire indéniable. “Nous sommes capables de proposer des solutions sur mesures. Nous avons commencé par des modules d’une dizaine de mètres carrés et aujourd’hui nous sommes capables de créer des espaces de plusieurs centaines de mètres carrés. ” Leur efficience, Icontech la trouve auprès de partenaires proches géographiquement. “Nous favorisons les partenariats locaux pour l’ensemble des composants des modules. Cela correspond également à l’objectif de durabilité que nous avons. Cela ne sert à rien de faire venir les composants de loin alors que nous travaillons dans un esprit circulaire. Tout ce qui compose le module peut être réutilisé. À ce titre, nous collaborons avec Retrival, une société coopérative à finalité sociale active dans le réemploi de matériaux de construction. ”

Cette collaboration clairement à but social, n’est pas la seule approche sociale du projet. “Notre chaîne de fabrication est composée de personnes expertes dans leur domaine comme des plombiers. Ceux-ci forment des personnes avec peu de compétences. Ces derniers réalisent des tâches simples qui se complexifient au fil de leur expérience. Nos réalisations sont aussi là pour témoigner de l’importance de la place du social dans notre philosophie d’entreprise puisque nos modules sont également destinés aux écoles. ”

Le nombre de travailleurs actuellement de composé d’une quinzaine de personnes devrait rapidement doubler ainsi que les espaces de travail.